Mida peaks alustav või kogenud jooksja oma nutikella puhul silmas pidama?

Olenemata sellest, kas oled algaja jooksja või kogenud spordientusiast, tekib varem või hiljem küsimus, kuidas oma treeninguid tulemuslikumalt läbi viia. Et jooksutahet jätkuks kauemaks, tasub endale seada treeningute eesmärk.

Huawei Watch GT Runner kaalub kõigest 38,5 grammi.

Paljude sporditreenerite sõnul on seatud eesmärki kõige lihtsam jälgida näiteks oma igapäevaselt kasutatava nutikella abil, mis aitab jooksmisel monitoorida nii distantsi, aega kui ka pulssi. Vaata, mille alusel soetada endale selline hea abimees jooksmiseks!

Täpsed jälgimissüsteemid on nutikella võtmeomadusteks

Ülitäpne positsioneerimine ja terviseandmete lugemine on ühed olulisimad kriteeriumid jooksuhuvilisele, kes otsib endale nutikella. Lisaks tänavatel ja spordiväljakutel treenimisele saavad jooksjad treenida ka parkides, metsades ja mägedes, mistõttu on nutikella GPS-i asukoha määramise täpsus ülimalt oluline. Näiteks jooksusõpradele mõeldud Huawei Watch GT Runner nutikella puhul kasutatakse jooksja asukoha määramiseks kokku viit peamist satelliitsüsteemi: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo ja QZSS. Signaali vastuvõtvad sensorid, mis varem asusid kella all, on aga viidud korpuse äärtesse, et täpsus ja info vastuvõtmine oleksid veelgi paremad ning et iga samm ja sekund läheksid arvesse ülitäpselt.

Teine oluline näitaja peale asukoha on pulss - jooksma minnes tuleks välja selgitada enda optimaalne jooksupulss ning siis selle alusel treenida, kuna kõrge pulsiga jooksmine väsitab kiiremini. Näiteks Huawei jooksukella puhul on pööratud rohkelt tähelepanu just südamerütmi jälgimise süsteemile, et jooksmise ajal käe liigutamine edasi-tagasi ei segaks pulsi monitoorimist ning annaks endiselt täpse tulemuse.

Mugavus ennekõike

Nutikella puhul on eriti oluline selle kasutus- ja kandmismugavus. Mida kergema kaaluga kell, seda vähem see jooksu ajal käe peal liigub, tagades veelgi täpsemad andmed. Uusimad jooksukellad turul on aga lausa sulgkerged - Huawei Watch GT Runner kaalub kõigest 38,5 grammi.