BBC küsis, kas on võimalik hinnata Vene sõdurite okupantsiooni ajal toime pandud seksuaalkuritegude ulatust.

„See on praegu võimatu, sest mitte kõik ei ole valmis meile rääkima, mis nendega juhtus. Enamik neist vajab praegu psühholoogilist abi, nii et me ei saa neid kuritegudena registreerida, kui nad ei anna tunnistust,” ütles Ukraina inimõiguste volinik Ljudmõla Denissova.