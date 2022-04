Valgevene süüdistab Poolat piiripunkti tulistamises

Valgevene piirivalvurid tuvastasid kontrollides väidetavalt piirivalve hoonete seintelt kahjustusi, samuti leiti vastaspoole tulistatud kuule. Lisaks teatas ministeerium, et varem tulistati Poolast sarnasel viisil Valgevene piiriposti.

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka on öelnud, et ta ei välista, et Poola ettepanek saata Ukrainasse Lääne rahuvalvekontingent võib viia kolmanda maailmasõjani.