Austria kantsler kohtus Putiniga: vestlus ei olnud sõbralik, vaid otsekohene ja karm

Kantsler lisas, et tema kõige olulisem sõnum Venemaa riigipeale oli, et sõda Ukrainas peab lõppema, sest sõjas on mõlemad pooled ainult kaotajad, vahendab Kronen Zeitung.

Austria kantsler on esimene Euroopa Liidu liider, kes on Putiniga pärast sõja algust kohtunud. Ta lisas, et visiit ei olnud sõbralik, kuid ta tundis kohustust Vene presidendiga kohtuda, kuniks säilib võimalus, et sellega liigutakse rahule lähemale.

''Tulin just Ukrainast ja nägin oma silmaga mõõtmatuid kannatusi, mida Venemaa agressioonisõda põhjustas. Reis Moskvasse ja kõnelused president Putiniga on minu jaoks kohustus," kirjeldas Nehammer.

Ta lisas, et tegi ühtlasi Venemaa presidendile selgeks, et hädasti on vaja humanitaarkoridore, mis tooksid ümberpiiratud linnadesse joogivett ja toitu ning tooksid välja naised, lapsed ja haavatud.

Kohtumine kestis Austria teatel 75 minutit, mis on Putini varasemaid kohtumisi arvestades võrdlemisi lühike aeg.

Austria 80% maagaasist tuleb Venemaalt ja sestap on sel neil Venemaaga olnud võrdlemisi sõbralikud suhted, kirjutab Reuters.

Nehammer on aga väljendanud solidaarsust Ukrainaga ja mõistnud hukka Venemaa sõjakuriteod. Lisaks on Austria sarnaselt teiste Euroopa riikidega saatnud sõja jooksul riigist välja Vene diplomaate.

Austria kantsler on kodumaal saanud visiidi eest negatiivset vastukaja – on olnud üllatust, skeptitsism ja otsest hukkamõistu. Ka kohalikud poliitikud on visiiti kritiseerinud.