Tallinna haigla arsti ja õe vahel toimunud kismat uurib politsei. Tüli oli seotud Ukrainaga

Politsei sai 30. märtsil väljakutse Lääne-Tallinna keskhaiglasse, kus 37-aastane vanemõde lõi 40-aastast arsti, kes oli täis sodinud Ukraina lippu meenutavad nimesildid.

Eelmisel nädalal ütles haigla juht Arkadi Popov LP-le, et kõnealune intsident on praeguseks lahendatud ja minevikku jäänud. Mida Popov selle all mõtles, pole selge, sest politsei alles uurib seda juhtumit.

Popovi ei õnnestunud täna kommentaariks tabada, kuna ta viibib puhkusel. Politseist aga öeldi, et selle juhtumi vaates on suur roll ka haigla juhtkonnal, kes saab pakkuda lahendusi parema töökeskkonna loomiseks, et taolised olukorrad enam aset ei leiaks.

Lääne-Harju politseijaoskonna menetlustalituse isikuvastaste süütegude menetlusgrupi juhtivuurija Pille Vilu sõnas, et politsei alustas menetlust kehalise väärkohtlemise paragrahviga selles, kus üks kolleeg lõi oma töökaaslast. Vilu sõnul on menetlus algfaasis, mistõttu kõikidele küsimustele on veel vara vastata, sealhulgas sellele, millised olid konkreetsed põhjused, mis viisid löömiseni. Kahtlustust kolleegi löönud vanemõele esitatud veel ei ole.

40-aastane meesarst sodis kahele Ukraina lippu meenutavale nimesildile mingisuguseid sümboleid, mis oli ilmselt ajendiks sellele, miks 37-aastane vanemõde meest lõi.

„Kindlasti on siin kogu konflikti algpõhjused mujal, mida me ka oma menetluse käigus selgitame, kuid kohe kindlasti ei ole õigustatud konflikti lahendamine vägivallaga,” lisas Vilu.

Algselt levis info, et arst sodis Ukraina lippudele tarakane. Politseist öeldi, et need ei olnud tarakanid, kuid nad ei saa veel öelda, mis sümbolitega oli tegu.