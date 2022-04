OTSEPILT | Riigikogus leiab aset välismaalaste seaduse muutmise kolmas lugemine. Kas koalitsiooni hääled peavad?

Muudatusega eesmärk on luua kolmandatest riikidest pärit inimestele töö- ja õpirändeks paindlikumad tingimused, sealhulgas lihtsustada Ukraina sõjapõgenike kaasamist tööturule.

Eelnõu on osutunud valitsuskoalitsioonis aga proovikiviks. Seadus pidi jõudma lõpphääletusele juba eelmisel nädalal, kuid Keskerakonna eestvedamisel teatas põhiseaduskomisjon, et ilmnenud kitsaskohad tuleks veel läbi arutada.

Eelnõu algatas keskerakondlasest siseminister Kristian Jaani, teda aitasid ministrid Taavi Aas (Keskerakond) ja Andres Sutt (Reformierakond). Niisiis tekkis küsimus, mida küll Keskerakond säärase pidurdamisega päriselt plaanib.

„Vahel on pausi võtmine ka sisuline, pole alati vaja mõelda poliittehnoloogia peale,” ütles toona keskfraktsiooni juht Jaanus Karilaid. „Pealegi, me otsustasime komisjonis konsensuslikult eelnõu edasi lükata, sest see vajab veel arutamist.”

„Kui koalitsioonipartner ütles sulle üle laua, et me ei toeta seda, siis pole poliitiliselt mõistlik panna seda hääletusele, sest lähed ette kaotama,” selgitas Reformierakonna fraktsiooni juht ja põhiseaduskomisjoni liige Mart Võrklaev konsensust.

Karilaid aga rõhus eelkõige eelnõu sõnastusprobleemidele. Neist ühe, Ukraina sõjapõgenikke puudutava, tõi riigikogu saalis eelnõu teisel lugemisel esile ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. „Sisse on kirjutatud, justkui enne 2022. aastat Ukrainas sõda ei ole olnud, ja enamgi veel, et seda võib käsitleda selle eelnõu kohaselt lausa kodusõjana Ukrainas. See on uskumatu möödalask, mille me peame kindlasti ära parandama. Seda ei ole võimalik teha muud moodi kui [eelnõu lugemist] katkestades,” viitas Seeder.

Võrklaeva sõnul oli Seedri tähelepanek igati õige ja seda sõnastust muudeti. Kui enne algas seaduse paragrahv sõnastusega „2022. aasta 24. veebruaril alanud sõjalise konflikti tõttu”, siis nüüd on algab see nii: „Sõjalise konflikti tõttu on alates 2022. aasta 24. veebruarist seaduslik alus [---]”

Ettevõtjad ootavad