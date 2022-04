OTSEBLOGI | Ukraina väed Mariupolis valmistuvad viimaseks lahinguks, laskemoon on otsakorral

„Sõja käigus oleme me juba 47 ööpäeva Mariupoli kaitsnud. Meid on pommitatud lennukitelt, meid on tulistanud suurtükivägi, tankid ja teised tule andmise vahendid," kirjeldasid merejalaväelased. Ent ümberpiiratud linnas hakkavad ressursid lõppema. "Täna tuleb ilmselt viimane lahing, sest laskemoona pole enam jäänud. Edasi käsitsivõitlusse. Edasi mõnede jaoks surm ja mõnede jaoks vangistus," kirjeldatakse.