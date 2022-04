VILJA KÜSIB | Maris Lauri: Z-märki ei taha me 9. mail näha, selle kandmine toob kaasa tagajärjed

Vene propagandakanalite ärakeelamine, mis kiiruga vormistatud meediaseaduse järgi ära tehti, on ju kõigest pool rehkendust. Kui sedagi?

Tõesti, see on üks osa kompleksist, mis mõjutab inimesi nii Eestis, Venemaal kui mujal, sest need kanalid levivad ka internetis. Meediateenuste seaduse teravik on suunatud kitsasse valdkonda. Internetiplatvormidele ja sotsiaalmeediakontodele see ei rakendu. Iga keelamine nõuab põhjendust, see on loogiline.

Kes tahab, leiab oma Solovjovi ja Kisseljovi ikka üles. Pealegi, ärakeelamise korral tuleb ju ka midagi asemele pakkuda?

Jaa, kindlasti. Need kanalid on ju toiminud mitu aastakümmet, kümmekond aastat on need töötanud Ukraina vastu. Donbass ja Krimm ei tekkinud ju tühja koha pealt, seda ju valmistati ette. Viimase kaheksa aastat on see tegevus olnud hästi intensiivne. Ja tõesti, Narvas pannakse antenn üles ja vaadatakse neid kanaleid ikka. Kuidas selle probleemiga tegeleda...

Kuidas siis?

Eesti väärtustab kõrgelt sõnavabadust, ja see õige. Oleme seejuures eeldanud, et inimesed on mõistlikud ja saavad aru, kui asi on jama või vale. Et inimesed suudavad end ise ohjata. Enam see ei toimi.

Kuidas see eeldus küsitavaks muutus? Eeldus on mõistlik. Ja sellest järeldub, et ärakeelamine ei ole lahendus.

Küsimus on, mida asemele pakkuda. ETV2 sündis venekeelse telekanali pakkumise mõttest. Siis tuli ETV+. Et vaatajad tuleks vaatama diskussioonisaateid, peab olema ka meelelahutust. Eesti ei ole suutnud ja ei suuda võistelda Venemaa rikkalikult rahastatud meelelahutustööstusega. Aga midagi peame pakkuma. Midagi, mis ei ole poliitiline, aga samas piisavalt atraktiivne, et meie vene inimesed jääksid seda vaatama: mõni telesari või sisseostetud meelelahutus.

Ikkagi, kuhu see inimeste mõistlikkuse, ise otsustada suutmise eeldus kadus? Sõda tühistas selle?

Me eeldasime, et see on nii, ja arvasime, et kui meie suudame otsustada, siis suudavad seda ka teised. Aga me ei mõelnud selle peale, et on terve hulk inimesi....

Ja nüüd te ütlete, et siinsed venelased ei suuda ise otsustada?

Osa võtab, mida pakutakse. Nad on harjunud vene telekanaleid vaatama. Keegi ei vaata selle kõrvale tulnud kahvatuma sisuga kanalit. Midagi kinni pannes tuleb midagi asemele pakkuda.