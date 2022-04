VILJA KÜSIB | Maris Lauri, miks püüdis Reformierakond vaenukõne teemat siduda sõjaõhutamise keelamise eelnõuga?

Reformierakond soovis lüüa kaks kärbest ühe hoobiga ja keelata vaenukõne agressioonisümbolite keelustamise eelnõu raamas, ent taipas, et see ei õnnestu. Vaenukõne keelamise paragrahvist tuli loobuda. Justiitsminister Maris Lauri selgitab, miks asju nii aeti ja miks see ebaõnnestus.