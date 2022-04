Zelenskõi: Venemaa on argpüks ja ei julge tunnistada oma vigu

Ühtlasi lükkas ta ümber Venemaa väited, et tsiviilisikute surmad ses sõjas on olnud Ukraina enda rünnakute tagajärg, nimetades seda Venemaa nõrkuse märgiks. "Butša mõrvade kohta öeldakse, et mitte nemad, vaid väidetavalt meie," rääkis ta. "Kas teate, miks see nii on? Sest see on argus," lisas Ukraina riigipea.

Zelenskõi sõnul kardab Venemaa tunnistada, et kogu nende poliitika Ukraina suhtes on aastakümneid olnud ekslik. Selleks, et oma vigu mitte tunnistada, on Venemaa aga teinud tema sõnul uusi vigu. "Nad jätsid end ilma igasugustest poliitilistest tööriistadest ja tahtmata loobuda ebareaalsetest ambitsioonidest, alustasid seda sõda," märkis Zelenskõi. "See kõik tuli argusest," lisas ta.

Kui argus kasvab, muutub see Zelenskõi sõnul katastroofiks. "Kui inimestel puudub julgus tunnistada oma vigu, vabandada, reaalsusega kohaneda, õppida, muutuvad nad koletisteks. Ja kui maailm seda ignoreerib, otsustavad koletised, et maailm peab nendega kohanema," selgitas ta. "Ukraina lõpetab selle kõik," lubas Zelenskõi.

Ühtlasi palus ta ukrainlastel valmistuda selleks, et Venemaa korraldab Ukraina idaosas senisest veelgi suuremaid operatsioone. "Nad võivad meie vastu kasutada veelgi rohkem rakette, veelgi rohkem pomme," ütles ta. "Aga me valmistume nende tegudeks. Me vastame," ütles Volodõmõr Zelenskõi eileõhtuses pöördumises.