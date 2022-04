Küsitluste järgi lähevad tänasest Prantsuse valimisvoorust edasi Macron ja Le Pen. Üllatused pole välistatud

Politico koostatud küsitluste keskmise järgi toetab Macroni avavoorus keskeltläbi 26% küsitletutest ja Le Peni 23%. Ka teises voorus kisub kahe kandidaadi toetus üsna tasavägiseks, ehkki seni näitavad kõik küsitlused edu Macronile. Presidendi toetust aitas ajutiselt tõsta Venemaa invasioon Ukrainas ja rahva toetus presidendi (prantslaste arvates) otsustavale poliitikale Venemaa suhtes, ent nüüdseks on Macroni populaarsus tagasi sõjaeelsel tasemel. Ukraina teema valimistel kasutamist raskendab ka asjaolu, et varem Vladimir Putinit kiitnud Le Pen on end temast distantseerinud ja sõja hukka mõistnud.