Sotsiaaldemokraatide volikogu: elamispind peab olema kättesaadav ja jõukohane kõigile

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on Eestis kodu üürimine ja ostmine on muutunud järjest raskemaks, seda juba enne Ukraina põgenike saabumist. “Viimase kaheteistkümne aasta jooksul on meie üürihinnad kasvanud Euroopas kõige kiiremini, hinnatõus on olnud 171%, ületades oluliselt palkade kasvu,” märkis Läänemets.