VAATA | Filmivõistluse "Kuidas minu Ukraina eakaaslasest sai sõjapõgenik Eestis" peaauhinnad läksid Tallinna 21. Kooli ja Väätsa Põhikooli

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Vivian Loonela sõnul on jagatud mure pool muret ja seda on Eesti inimesed Ukraina sõjapõgenike lahke vastuvõtuga taas tõestanud. „Ukraina noorte lood, mida nad jutustasid kaamera ees Eesti eakaaslastele, aitavad just teismelistel selle sõja olemust paremini mõista,“ ütles Loonela. „See oligi meie filmivõistluse eesmärk.“