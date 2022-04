Põiklik ütleb, et tugiisikuna on tema funktsioon olnud seinast seina - vahel seegi, et inimene lihtsalt ära kuulata. Vahel aga on vaja aidata näiteks dokumentide täitmise, meie peretoetuste süsteemi selgitamisega ning uurida võimalusi lasteaia- või koolikoha saamiseks. "Minu ukrainlastel on töökohad kõigil juba olemas."

Ehmatav aga oli kohtumine ühe perekonnaga, kus naisterahvas leidis, et Putini käitumine on õigustatud.