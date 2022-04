"Tuleme koju uhkustundega!" Kaitseväe sihtüksus Poolas lõpetas teenistuse rivistusega

„Oleme lõpetanud järjekordse piirilõigu tugevdamise ja pea kuu ajaga on meie tublid kaitseliitlased ning kaitseväelased jõudnud rohkem kui algselt planeeriti,“ ütles Eesti sihtüksuse ülem kolonelleitnant Andres Rekker. „Wisent 4 liikmed lähevad koduteele rahuliku südame ja uhkustundega. Olen saanud palju positiivset tagasisidet nii Poola kaitseväelt kui piirivalvelt, et meie tegevuse kvaliteediga ollakse väga rahul. Hästi tehtud tööd on meie parim visiitkaart.“