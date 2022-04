"On aeg!" Ettevõtlusminister Andres Sutt käis Helsingis soomlasi Eestisse kutsumas

"COVIDi tõttu on viimased kaks aastat olnud turismisektorile väga keerulised, kuid seda populaarsemaks on muutunud reisimine kodumaal ja lähinaabrite juures. Soome turistil on olnud Eesti turismis aastakümneid oluline roll ja kuigi pandeemia mõjutas reisimist palju, siis soomlased tegelikult tahavad Eestit külastada ja olen kindel, et nad leiavad palju uut, mida Eestis avastada. Niisamuti on meil palju taasavastada Soomes,“ ütles minister Sutt.