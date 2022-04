Arnold Rüütel: veendugem, et sõjapõgenike sildi all ei tuleks siia meie suhtes vaenulikke inimesi

„Euroopas möllab tõeline sõda. Arvan, et väljendan Eesti rahva soovi see koletu tapmine lõpetada ja istuda läbirääkimiste laua taha. Loodan, et see soov täitub. Sõja vallapäästjad tuleb aga võtta vastutusele rahvusvahelise kohtu ees,“ ütles Rüütel.