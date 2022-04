Logistikapataljoni ülem: sõda Ukrainas tõestab, et lonkav logistika võib ka suure armee muuta käpardlikuks

„Meie üksuse ajalugu ulatub tagasi Vabadussõtta, mil soomustatud autodest formeeriti soomusautode kolonn — üksus, mis tagas sõduritele liikuvuse ja tulejõu lahinguväljal. Ka täna oleme sõjaväelogistikutena kandnud hoolt selle eest, et meie kaitsevägi oleks igapäevaselt toimiv ja lahinguvalmis, aga andnud oma panuse ka sellesse, et Ukraina toetuseks saadetav abi jõuaks tänasele sõjatandrile,“ ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe pidulikku rivistust vastu võttes.

Pataljoni ülem lisas, et kaitseväeline logistika ja see, et relv laseks või soomuk sõidaks, on täna vähemalt sama määrav, kui 103 aastat tagasi Vabadussõja lahingutandril. Meie kõigi meelel ja keelel olev sõda Ukrainas on tõestus, et logisev ja lonkav logistika võib ka suure ja võimsa armee muuta käpardlikuks ja edutuks, ent samal ajal võib toimiv ja toimekas sõjaväelogistika anda väiksemale väele taktikalise eelise lahinguväljal või hoopiski muuta kogu sõja üldist kulgu.