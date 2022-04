FOTOD | Martin Helme: viie rikkama hulka saamise asemel liigume ennaktempos massilise vaesuse poole

"Vähem kui 11 kuu pärast on riigikogu valimised. Meie erakonnal on siin selge eesmärk: võit! Võit, et teha ise valitsus," rääkis Helme.

"Meil on vaja toime tulla kolme suure raskusega. Esimene neist on elukalliduse tõus. Teine neist on sisemine ja väline rahu, Eesti inimeste turvalisus. Ja kolmas neist on immigratsioonikriis ning selle kriisi tõttu akuutselt ohtu sattunud rahvusriigi tugevdamine. Kõigele lisaks peame tagama, et lisaks sellele, et Eesti riik oleks vaba, on vabad selle riigi sees ka Eesti inimesed," jätkas ta. "Olukorras, kus inflatsioon on 15 protsendiga tõusnud 26 aasta kõrgeimale tasemele, peab riik astuma jõulisi samme hinnatõusu maha surumiseks ning tarbimismaksude alandamine on siin kõige tõhusam lahendus."

Ta märkis, et viie rikkama hulka saamise asemel liigume ennaktempos massilise vaesuse poole. "Näpuotsaga tehtud palga- või pensionitõus ei suuda kuidagi pidada sammu hinnatõusudega ja inimesed jäävad vaesemaks hoolimata sellest, et nende sissetulekud on justkui suurenenud."

Helme sõnas, et massiline odavtööjõu sissevool seab löögi alla meie enda inimesed. "Juba praegu on Eestis 45 000 töötut. Vähem kui kuu ajaga on tööturule lisandunud kümned tuhanded uued tööotsijad, kellel ei ole eesti keele oskust, kes on nõus töötama miinimumpalga eest ja lepivad hoopis kehvemate töötingimustega kui eesti töötajad," lausus ta.

"Me näeme juba praegu, kuidas paljud tööandjad vallandavad või koondavad oma seniseid töötajaid, et võtta asemele oluliselt väiksema palganõudega ukrainlasi. See on küüniline, julm ja alatu nii meie inimeste suhtes kui ka loomulikult ka nende inimeste suhtes, kes on just põgenenud pommirahe, tapmiste ja vägistamiste eest. Kohelda sõja eest põgenevaid ukrainlasi siin orjatööjõuna on kõige moraalitum tegu, mida võib ette kujutada. Ometi just seda Reformierakond täna teeb."