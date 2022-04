Ameerika Ühendriigid toetasid lasteaia renoveerimist Maardus ja Rummus

“Rummu ja Maardu lasteaedade renoveerimisprojektid on näiteks, kuidas Ameerika Ühendriikide saatkond töötab kohalike kogukondadega kõikjal Eestis,” ütles USA saatkonna ajutine asjur Brian Roraff. “Sel aastal tähistame saja aasta möödumist diplomaatiliste suhete sõlmimisest, seetõttu on eriti põhjust sellise koostöö üle uhkust tunda.”

Renoveerimistöid koordineeris USA armee insenerkorpus (The U.S. Army Corps of Engineers) ning teostas Eesti ehitusfirma. Projekte rahastasid USA kaitseministeerium ja USA Euroopa väejuhatuse humanitaarabi programm.

“Nendest renoveerimistöödest võidavad lapsed ja õpetajad nii Maardus kui ka Rummus, aga ka meie suhted, mis loodi kohalike kogukondadega läbi USA kaitseministeeriumi humanitaarabi programmi,” ütles kolonelleitnant Matt Fryer USA saatkonna kaitsekoostööosakonnast. “Eesti on meile kindel partner ja liitlane, sellised projektid just näitavadki meie kahepoolseid suhteid.”

Ameerika Ühendriikide saatkonna kaitsekoostööosakond haldab USA kaitseministeeriumi humanitaarabi programmi Eestis aastast 2012 ning on tänaseks teostanud 11 projekti koguväärtuses 4 miljonit USD. Need projektid on seotud mitme avaliku teenuse pakkumisega, sealhulgas hariduse, arstiabi ja miinitõrje valdkonnas. Hiljuti lisandus lõpetatud projektide nimekirja ka rehabilitatsioonikeskus HIV patsientidele ning narkosõltlastele. Pooleliolevate projektide nimekirjas on lastekodu Jõgeval, ning koolid Võrus ning Tsirguliinas, kogumaksumuses 2 miljonit dollarit.