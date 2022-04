Talvesõda mõlgub meeles! Alexander Stubb NATOga liitumisest: soomlased ei taha jälle üksi jääda

Soome endine peaminister Alexander Stubb rääkis CNNile, et tema kodumaal on Venemaa osas olnud kaua lahkarvamusi. Ühelt poolt idealism - soovitakse Venemaaga koostööd teha, tegu ju ikka naaberriigiga. Teiselt poolt aga realism - vaja on arendada tugevat armeed, et seista vastu, kui Venemaa peaks neid ründama.

Ukraina sõja valguses on idealism praktiliselt pildilt kadunud. "Soomlased arvavad, et kui Putin mõrvab oma õdesid, vendi ja nõbusid Ukrainas, siis ei takista miski seda, et ta teeks sama Soomes," rääkis Stubb. "Me ei soovi jälle üksi jääda," märkis ta ja viitas Talvesõjale, mis kestis 1939. aasta novembrist kuni 1940. aasta märtsini.

Venelaste kaotused olid tunduvalt suuremad, ent siiski oli kogu lahingutegevusel ränk mõju Soome ühiskonnale. Nende armee ridades sai surma ligi 27 000 meest. Sõja tagajärjel oli Soome sunnitud ka loovutama 13 protsenti oma territooriumist ning suuruselt teise linna Viiburi Nõukogude Liidule.

Praegune Soome peaminister Sanna Marin ütles eile, et parlament arutab võimalikku liitumist NATOga lähinädalatel. Ta lisas, et üritatakse tegutseda võimalikult kiiresti, kuna olukord on sõja valguses väga raske.

Omaette küsimus on, mida teeb Rootsi. Päevaleht kajastas mõne päeva eest, et kui Soomes on avalik arvamus järjest enam NATO-ga liitumise poole kaldunud ja poliitikute seisukohad muutuvad samuti toetavaks, siis Rootsis pole sama arutelu veel võrreldavat hoogu sisse saanud.

Küll aga kinnitas sotsist peaminister Magdalena Andersson nädal tagasi rahvusringhäälingus, et ta ei kavatse NATO-ga liitumist ühelgi juhul välistada. Alles paar nädalat varem oli ta sellist plaani nimetanud Euroopa destabiliseerimiseks.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg on öelnud, et Rootsi ja Soome oleksid NATO-sse igati teretulnud ja täidaksid juba praegu enamiku liikmetele kehtivaid nõudeid.