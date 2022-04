Asekantsler: NATO hinnangul on Eesti võimearendused kooskõlas NATO ootustega

„NATO hinnangul on Eesti kaitsekulude jõuline suurendamine 816 miljoni euro võrra erakordne kogu NATO vaates. Seda enam, et tugevduspaketi maht on suurem kui Eesti aastane kaitse-eelarve,“ ütles kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg. „Võimearenduse kontekstis on NATO hinnangul oluline Eesti võime-eesmärkide igakülgne ja nõuetekohane elluviimine ning oleme neid oma plaanides arvesse võtnud,“ lisas ta.