Siseminister Jaani Euroopa kolleegidele: Tallinnal ei ole enam võimekust põgenikke vastu võtta

Kohtumisel ütles siseminister oma kolleegidele, et ukrainlased sõdivad praegu kogu Euroopa vabaduse eest ja meie ülesanne on neid igakülgselt toetada. Rääkides sõjapõgenike vastuvõtmisega seotud väljakutsetest ütles Jaani, et kuigi enamik põgenikke on leidnud omale peavarju tuttavate ja sugulaste juures on suurimaks probleemiks kujunemas pikaajalise majutuse leidmine neile, kel Eestis lähedasi ei ole. „Euroopa Liidu ajaloo suurima põgenikekriisi ohjamiseks on selge vajadus märkimisväärselt tugevdada ELi toetust liikmesriikide abistamiseks,“ sõnas Jaani.

Jaani lisas, et Tallinna vastuvõtuvõime on tänaseks ammendunud, mistõttu otsitakse majutusvõimalusi teistes Eesti piirkondades ja kasutusele on võetud ka 2100 põgenikku mahutav reisilaev Isabelle.

„Humanitaarabi ja muu toetuse kõrval, mida Eesti on Ukrainale andnud nii valitsuse kui ka vabaühenduste ja eraisikute kaudu, on oluline aidata varustusega Ukraina piirivalvet, politseid ja päästeteenistust,“ sõnas Jaani. Arutati võimalusi, kuidas ühiselt abistada Ukraina siseturvalisuse valdkonda täna ja mil viisil saab neid aidata peale sõda, et valdkond taastada.

Lisaks arutati kohtumisel seda, kuidas jagada infot Balti riikide vahel põgenike osas, kes ühes või teises Balti riigis ajutise kaitse juba saanud on. Samuti räägiti Balti riikide poolt Venemaa ja Valgevene kodanikele uute viisade ja elamislubade, mille eesmärk on töötamine või äri ajamine, väljastamise peatamisest. Ülevaate piiriehitusest ja sõjapõgenike koordinatsioonist andis Politsei- ja Piirivalveameti padirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev.