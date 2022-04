Põhja-Sakala vallavanemaks valiti Jüri Hansen

„Jüri Hanseni kogus 13 poolthäält, seega toetasid teda vallavanemana ka kaks opositsiooni esindajat. See on uuele vallavanemale piisavalt tugev mandaat,” ütles volikogu esimees Priit Toobal.

Jüri Hansen on põline Suure-Jaani kandi mees. Ta on töötanud pikki aastaid Kildu kooli direktorina, aga ka õpetajana Kirivere koolis ja viimastel aastatel Lahmuse kooli direktorina. Jüri Hansenil on suur omavalitsustöö kogemus. Ta on olnud ametis Paide abilinnapeana, Võhma abilinnapeana ja Suure-Jaani valla haridusnõunikuna. Hariduselt on Jüri Hansen matemaatika-füüsika õpetaja, ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi.