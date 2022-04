FOTOD | Eesti ja Iirimaa peaministrid on ühel meelel: meil on vaja Venemaa puhul tugevamaid sanktsioone

Peaminister Kallase sõnul on Ukraina tsiviilelanike sihtimine Venemaa süsteemne sõjataktika, mida kinnitab ka tänane rünnak Kramatorski rongijaamale Donetski oblastis, mis on üks evakuatsioonikeskusi sõja eest põgenemiseks.

„Süütute Ukraina inimeste jõhker tapmine Venemaa poolt ei jää karistuseta. Meie sõnum on ühtne: sõjakuritegude sooritajad ja planeerijad antakse kohtu alla,” ütles Kallas. Peaminister lisas, et Eesti toetab igakülgselt Ukraina prokuröri ja Rahvusvahelist Kriminaalkohust Venemaa sõjakuritegude uurimisel. „Saadame uurimist toetama ka oma eksperdid,” märkis ta.

Peaminister Kallas rõhutas, et peame olema palju jõulisemad Venemaa suunaliste sanktsioonidega. Martin märkis pressikonverentsil, et Iirimaa positsioon on sama: "Vajame sanktsioone, mis annavad Putinile ja ta režiimile selgelt teada, et tal pole võimalik edu saavutada."