President Zelenskõi esineb kolmapäeval video teel riigikogu ees

Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson sõnas Delfile, et Zelenskõi esinemine on tema sõnul osa laiemast pildist - Ukraina president on hiljutisel ajal võtnud kätte virtuaalvormis esinemised erinevate maade parlamentides. "Loomulik oleks, et per capita Ukrainat enim aidanud riik saaks samuti sellise tähelepanu osaliseks," sõnas ta.

Initsiatiiv tuli Eesti poole pealt.

"Riigikogu esimees (Jüri Ratas - toim.) arvas, et äkki on president Zelenskõil leida hetk aega ja rääkida Riigikogus parlamendiliikmetele ja avalikkusele sellest, milline olukord praegu on ja kuidas on Eestil võimalik Ukrainat aidata," rääkis omalt poolt parlamendi välissuhete osakonna juhataja Merle Pajula.

Kuigi kuupäev sai paika seatud, võib Pajula sõnutsi kellaaja suhtes muudatusi tulla. Esmaspäeval pidavat olema asi selgem. "Siis saadame ka vastava teate välja," sõnas ta.

Ratase initsiatiiv

Jüri Ratas märkis, et tegi ettepaneku Zelenskõile riigikogu ees esineda sel nädalal.

"Mul on väga hea meel, et Zelenskõi andis täna vastuse, et on võtnud ettepaneku vastu ning esineb videokõnega riigikogu ees järgmisel kolmapäeval, 13. aprillil kell 12.00," kirjutas ta sotsiaalmeedias. "See on meile kõigile väga suur au ja oluline kohtumine."

Ratas lisas, et Eesti rahvas on näidanud Ukraina suhtes kõrget abistamisvalmidust.

"Ukraina võitleb praegu Euroopa kui terviku ja ka meie väärtuste kaitsmise eest. Jätkame Ukraina igakülgset toetamist ja abistamist ning kindlasti tuleb seda hoida veel pikka aega," märkis Ratas. "Slava Ukraini!"