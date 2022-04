Kinnipeetud Sputniku Eesti haru vedajad said vabadusse

Kuuendal aprilil kaitsepolitsei poolt kinni peetud Jelena (toimetusele teadaolevalt perenimega Tšerõševa) ning Mati-Dmitri (toimetusele teadaolevat perenimega Terestal) on tänase seisuga vabana ringi kõndimas.

"Mati-Dmitri vabastati pärast esmaste menetlustoimingute tegemist," märgiti riigiprokuratuurist. Sama tehti ka Jelenaga, kuigi see polnud esialgne plaan. "Prokuratuur taotles Harju Maakohtult Jelena vahistamist, kuna prokuratuuri hinnangul võib ta vabaduses viibides jätkata kuritegude toimepanemist või asuda menetlusest kõrvale hoiduma."

Prokuröri hinnangul on Jelena senine tegevus näidanud, et ta võib talle kahtlustuses etteheidetud sanktsioonide rikkumist jätkata. Samuti peab prokuratuur vägagi tõenäoliseks seda, et kahtlustatav lahkub riigist ning muudab sellega võimatuks tema suhtes menetluse jätkamise Eestis.