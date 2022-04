Naudi regulaarset massaaži mugavalt oma kodus | Aprillikuus Borealise massaažitoolid meeldivate hindadega

Kärt-Britt Kokk – sisulooja

Massaažitooliga mul varasem kokkupuude puudus ja olin üsna skeptiline, kas tool erilist massaažielamust pakkuda saaks, sest eelistan alati üsna tugevat massaaži. Pärast esimesi kordi massaažitoolis olid mõned lihased ja isegi tallaalused kergelt valusad, nii et nõrgaks see massaaž küll ei osutunud. Mu töö eeldab palju arvuti taga ja roolis olemist ning mul olid sellest pidevad selja- ja kaelavalud. Ma ei liialda, kui ütlen, et need mitu kuud kestnud valud kadusid pärast umbes viiepäevast regulaarset massaaži toolis ja pole siiani veel naasnud. Lisaks avastasin, et pärast suuremat koormust kehale aitab see massaažitool edukalt lihastel taastuda ja vältida lihasevalu pärast trenni. Õhtuti toolis on oht massaažiprogrammi ajal magama jääda, sest mõni programm on eriti lõdvestav ja rahustav, nii et mõjub hästi ka unetuse või stressi korral.





