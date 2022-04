Tallinn nõuab, et riik kehtestaks nimekirja artistidest, keda ei kõlba Eestisse esinema kutsuda

Eestis on tulekul üritusi, kuhu on kutsutud osalema Valgevene Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni artiste, kes on samal ajal Eesti avalikkuse kriitika all Ukrainas toimuvat agressiooni õigustavate väljaütlemiste tõttu. Enim on praeguseks saanud kõlapinda Tondiraba Spordikeskusesse 27. maiks kavandatud Filipp Kirkorovi kontsert. Avalikkuses on eelnimetatud ja mitmete teiste sarnaste ürituste suhtes väljendatud tugevat vastumeelsust ning tuhandete allkirjade kogumise kaudu kutsutud üles üritusi mitte lubama. Ettepanekuid teatud esinejate tegevuse keelamiseks või neile teenuste pakkumisest hoidumiseks on seetõttu esitatud eraettevõtjatele, aga ka kohalikele omavalitsustele. Linnavalitsus leiab, et selliseid otsuseid ja tagajärgi ei peaks jätma ettevõtjate kanda.