VIDEO | Meduza väitel tõestavad droonivideod, et tsiviilisikud tapeti Butšas Vene vägede linnas viibimise ajal

Videotes on võimalik näha tapetute surnukehi, mis lamavad Jablonska tänaval ja mõnel naabertänaval Butšas. Meduza kontrollis surnukehade geolokatsiooni ja see langes täielikult kokku nende surnukehade asukohtadega, mida Ukraina politseinikud ja ajakirjanikud filmisid ja pildistasid 1. ja 2. aprillil pärast Vene vägede lahkumist linnast. Kõik hukkunud, keda on filmitud õhust, lamavad mitte ainult samades kohtades, vaid ka samades poosides kui maapinnalt tehtud videotes.

Mõnedes videotes võib surnukehade läheduses (mõnekümne kuni mõnesaja meetri kaugusel) näha sõjatehnikat, mis sarnaneb Vene dessantvägede kasutatava tehnikaga (ilmselt BMD ja BTR-D). Ühes videos võib eraldada inimesi ühe lahingumasina kõrval.

29. ja 30. märtsi videotes Vene sõjatehnikat varasemal kohal ei ole. Just 30. märtsi nimetab Venemaa kaitseministeerium päevaks, kui Vene väed Butšast lahkusid.

Seni on peamine objektiivne dokumentaalne tõestus selle kohta, et inimesed tapeti Butšas Vene vägede seal viibimise ajal, ettevõtte Maxar satelliidifotod. Märtsi keskpaigast pärit fotol linnast on näha „inimeste surnukehadele sarnased objektid” Jablonska tänaval. Kremli-meelsed blogijad on aga püüdnud tõestada, et Maxari foto on pärit 1. aprillist, kui linna sisenesid Ukraina väed.

„Me ei saanud mitte ainult Maxari fotole alternatiivset tõendit Vene vägede viibimise kohta Butšas ajal, kui seal tapeti rahulikke elanikke, vaid dateerisime ka sõltumatult saadud salvestused astronoomiliste mõõtmiste abil,” teatas Meduza.

Videod andis Meduzale üle Vene natsionalist Sergei „Botsman” Korotkihh, kelle grupp sõdib Ukraina poolel. Ta kinnitab, et tema võitlejad on regulaarselt filminud drooni abil Vene positsioone Butša lõunaosas.