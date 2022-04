OTSEBLOGI | Raketilöögis Kramatorski raudteejaamale hukkus vähemalt 30 inimest

Donetski oblasti sõjaadministratsiooni juht Pavlo Kõrõlenko teatas, et okupandid andsid löögi raudteejaamale kassett-Iskanderidega.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas oma hilisõhtuses videopöördumises, et Kiievi oblastis Borodjankas on Vene okupantide ohvreid veelgi rohkem kui Butšas .

„Ja algasid veel ka tööd varemete koristamisel Borodjankas. Seal on märksa hirmsam (kui teistes okupantidest vabastatud Kiievi oblasti linnades). Veel rohkem Vene okupantide ohvreid. Ja mis saab, kui maailm saab teada kogu tõe selle kohta, mida Vene sõjaväelased tegid Mariupolis? Seal on pea igal tänaval see, mida maailm nägi Butšas ja teistes Kiievi oblasti linnades pärast Vene vägede lahkumist. Samasugune julmus. Samasugused kohutavad kuriteod,” ütles Zelenskõi.