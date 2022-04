Volodõmõr Zelenskõi: oleks kõigil rahvastel vähemalt 10% meie julgusest

Ta kiitis ukrainlasi nende julguse eest ja lisas, et seda tuleks üle maailma levitada. "Rahvaste vabadusele poleks ohtu. Me levitame oma julgust," ütles ta BBC teatel.

Zelenskõi kutsus samas maailma üles kehtestama Venemaale julgemaid sanktsioone. Siiski lisas ta, et "kõige tugevam Venemaa-vastane sanktsioon, mis olla saab" on rohkem relvasaadetisi, mida Venemaa vastu kasutada.

Samuti kommenteeris Ukraina riigipea uudist Venemaa tegevuse peatamise kohta ÜRO inimõiguste nõukogus. "Venemaal pole pikka aega olnud inimõiguste kontseptsiooniga midagi pistmist. Võib-olla ühel päeval see muutub," ütles ta. "Seni on Vene riik ja Vene sõjavägi planeedi suurim oht ​​vabadusele, inimeste julgeolekule, inimõiguste kontseptsioonile kui sellisele. Ilmselgelt," märkis Zelenskõi.

Rääkides Lõuna-Ukraina ümberpiiratud sadamalinnast Mariupolist , küsis ta: "Ja mis saab siis, kui maailm saab teada kogu tõe selle kohta, mida Vene sõjaväelased Mariupolis tegid". "Seal, peaaegu igal tänaval, on see, mida maailm nägi Butšas ja teistes Kiievi oblasti linnades pärast Vene vägede väljaviimist. Sama julmus. Samad kohutavad kuriteod," kinnitas Zelenskõi.

Ukraina andmetel on Mariupoli – enne sõda umbes 500 000 elanikuga linn – peaaegu hävitatud nädalaid kestnud Venemaa mürskude tõttu. Siiski arvatakse, et üle 100 000 elaniku on seal endiselt lõksus.