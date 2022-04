Endiselt pole lubatud Eestisse tuua Ukraina varjupaikade ja kodutuid loomi

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul pole varjupaikadesse sattunud ja ka hulkuvate loomade puhul teada nende loomade varasem taust ja tervisemured ning võimalikud kokkupuuted metsloomadega. „Seetõttu on Euroopa Liidu liikmesriigid ühiselt otsustanud, et hulkuvate koerte ja kasside ning varjupaiga loomade toomine Euroopa Liitu ei ole lubatud, seoses nakkushaiguste, sealhulgas marutaudi, leviku ohuga. Loodud on võimalused loomade abistamiseks Ukraina pinnal, aga loomi sealt Eestisse tuua ei tohi,“ selgitas Kalda.

Amet on teadlik Eestisse jõudnud varjupaiga ja teistest teadmata päritoluga loomadest, kes on siia tulnud kehtestatud nõudeid rikkudes. Tavaolukorras sellised loomad, kas saadetakse tagasi, suunatakse pikaajalisse isolatsiooni (kuni kuueks kuuks) või halvimal juhul eutaneeritakse. „Kõikidel nendel juhtudel on kaasnevad kulud õigusrikkuja kanda. Lisaks on selline tegevus kriminaalkorras karistatav,“ lisas Kalda.