Viimastel päevadel on pea võimatu mitte näha ajakirjanduses või sotsiaalmeedias levivaid jubedaid kaadreid Vene vägede massimõrvast Ukrainas. Arvestades, et õudused, mida muidu ei näe, jõuavad nüüd ka laste silme ette, on põhjust uurida, kuidas selgitada toimuvat kõige väiksematele.