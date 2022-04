Välisminister Liimets NATO kohtumisel: idatiiva kaitsmiseks on vaja teha rohkem

„Olulisena saab neilt kohtumistelt kaasa võtta, et liitlased väljendasid valmisolekut Ukrainat veel rohkem aidata. Ühtlasi on NATO-s ühine arusaamine, et alliansi kaitsetegevust tuleb tõhustada ning selle idatiiba tugevdada. Kuigi idatiiva heidutuse ja kaitsevõime tõstmiseks on viimastel aastatel juba palju tehtud, pole varasemast siiski uues julgeolekuolukorras küllalt,“ sõnas välisminister Liimets pärast kohtumist.

„Ukrainas toimuva sõja tõttu on julgeolekuolukord muutunud kogu maailmas ning on äärmiselt oluline läbi mõelda, kuidas NATO nendele muutustele reageerib. Seekord olid kohtumisel ka NATO partnerriigid üle maailma, kellega me oleme olulistes küsimustes ühel meelel. Nende osalemine NATO kohtumisel näitab, et Ukrainas toimuval sõjal on globaalne mõõde, mis mõjutab riike ka sõjakoldest kaugel,“ lisas Liimets.