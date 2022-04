Iltalehti: Soome valmistub taotlema NATO liikmelisust

EPL kirjutas möödunud nädalal, et Soome parlament hakkab aprilli keskpaigas arutama NATO-teemalist raportit, mille eesmärk on anda rahvasaadikutele kogu vajalik taustainfo liitumise ja liitumata jätmise pikaajaliste tagajärgede kohta. Muu hulgas käsitletakse raportis seda, mil viisil võiks Venemaa üritada liitumise ajal Soomet kahjustada.

Haavisto: NATO on Soome taotluseks valmis

Juunis toimub Madridis oluline NATO tippkohtumine. Välisminister Pekka Haavisto kinnitas Iltalehtile, et NATO on valmis kohtumisel arutama Soome, võib-olla ka Rootsi liitumistaotlust.

Haavisto sõnul uurivad NATO liikmesriigid Soome käest, millist diplomaatilist või julgeolekuabiabi Soome vajaks üleminekuperioodil ehk ajal, mil taotlus NATO-ga liitumiseks on juba sisse antud, ent vastust pole veel saadud. Haavisto ei soovinud riike nimetada, kuid ütles, et abi on pakkunud suured NATO liikmesriigid.