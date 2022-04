VILJA KÜSIB | Andres Puustusmaa: sõnu ei jätku, et seda ilgust ja jälkust kirjeldada

"Suur osa Venemaal elavas biomassist kasvatab aias oma juurikat, ei taha midagi ega tea, misasi on vabadus," kirjeldas paarkümmend aastat Moskvas tegutsenud režissöör ja näitleja Andres Puustusmaa Vene propagandamasina ohvrit. "Telekast näeb ta huumorisaadete vahele selle värdja lõusta, ja seda ta kummardab, see on tema kirik."