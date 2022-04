VIDEO | Taavi Aas EL-i uuest sanktsioonipaketist: olen mõnevõrra pettunud

Von der Leyen tõdes juba teisipäeval, et riigid saaksid taotleda sektorite kaupa erandeid, näiteks öelda, et naftalaevadele hoiavad nad sadamad ikka avatuna.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa hinnangul nullib selline klausel ära sanktsiooni mõtte. "Olen mõnevõrra pettunud nendes ettepanekutes," rääkis ta Delfile. "Kui sanktsioon on kehtestatud, siis ta peab olema ühene ja üheselt mõistetav, sest kui osad riigid hakkavad küsima endale erandit, siis nende riikide ettevõtjad satuvad konkurentsis paremasse olukorda kui nende riikide ettevõtted, kus see erand ei kehti."

"Kui on sanktsioon, siis olgu selline, et seal taga pole koma ja "aga"," lisas Aas.

Aas nentis, et humanitaarkaalutlustel on erandite tegemine arusaadav, kuid kaubagruppide järgi erandeid tehes kaotab asi mõtte.

"Pigem viitab see sellele, et Euroopa Liidu sõltuvus Venemaa energiakandjatest on nii suur, et sellist ühist otsust on väga raske teha," rääkis ta.