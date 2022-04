ERISAADE | Ukrainast naasnud Delfi ajakirjanikud: kõik üritavad teha vaprat nägu, kuid emotsionaalselt on kõige raskem rääkida lastega

Pooltunni jooksul arutlesid ajakirjanikud Ukraina majanduslikust olukorrast, sõjapõgenike meelsusest ja kohalike külalislahkusest. Lisaks meenutati kõige emotsionaalsemaid hetki sõjast räsitud Ukrainas. "Kui sa vestled või suhtled lastega, siis ikka on see raske, aga sel hetkel mõtled, et tööd on vaja teha," rääkis Roman Starapopov.

"Sel hetkel ei teki väga emotsioone, pärast vaatad, et suu on kuidagi kuiv," lisas Krister. "Aga eks ikkagi on emotsionaalselt kõige raskem rääkida inimestega, kes on läbi elanud mõne sügava trauma või lastega. Kõik üritavad teha sulle vaprat nägu pähe, aga see koor võib olla väga õhuke seal peal," rääkis ta.