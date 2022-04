Tsiviilelanike piinamised ja mõrvad on sõjakuriteod, need ei aegu. Tõendid tuleb kokku koguda ja talletada. Oluline on anda sõnum kõigile Vene sõduritele - teid võetakse vastutusele. Süveneb ka Vene propaganda, ütles peaminister Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil.