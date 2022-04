OTSEPILT | Kaja Kallas: oluline on anda sõnum Vene sõduritele - teid võetakse vastutusele

Tsiviilelanike piinamised ja mõrvad on sõjakuriteod, need ei aegu. Tõendid tuleb kokku koguda ja talletada. Oluline on anda sõnum kõigile Vene sõduritele - teid võetakse vastutusele. Süveneb ka Vene propaganda, ütles peaminister Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Praegu töötab Eesti haridussüsteemis juba 70 Ukraina sõjapõgenikku, ütles haridusminister Liina Kersna. Nende hulgas on 43 õpetajat või õpetaja abi. Valitsus on sõlminud kokkuleppe keeleametiga, et neid ei hakata esimese hooga trahvima, kui nad piisavalt eesti keelt ei oska. Ukrainlased on praegu tööl üks aasta kestva käsunduslepingu alusel.