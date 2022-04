Pentagon: mõistlik oleks rajada USA alalised baasid Ida-Euroopasse, eriti Balti riikidesse

Teisipäeval andis esindajatekojale aru andnud staabiülemate ühendkomitee juht kindral Mark Milley, kes ütles, et toetab USA sõdurite toomist alaliselt Ida-Euroopas asuvatesse baasidesse. Sõdurid ise hakkaksid siin teenima roteeruvalt, ütles Milley esindajatekoja relvajõudude komisjonile.

Baaside ehitus- ja ülalpidamiskulud peaksid katma majutavad riigid. „Usun, et paljud meie liitlased, eriti Balti riigid või Poola või Rumeenia on vägagi valmis alaliste baaside rajamiseks,” ütles Milley. „Nad ehitavad need valmis ja maksvad nende eest.”