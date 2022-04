KATKEND RAAMATUST | Keskerakonna punane joon Kaljulaidi presidentuuri toetamisel: kuidas suhtud meie koostööleppesse Ühtse Venemaaga?

Kirjutatust selgub, et Keskerakonnal näis olevat Kersti Kaljulaidi kandidatuuri toetamisel vaid üks selgem punane joon - see, mis puudutas tulevase riigipea suhtumist tsentristide koostöölepingusse Ühtse Venemaaga.

Järgnev on katkend Daniel Vaariku raamatust "Vapilõvi" :

Jüri Ratas ning tema ustavad erakonnakaaslased, energiline Mailis Reps ning peotantsija rühiga Kadri Simson. Nii mõnigi kaubanduskeskuse külastaja pöörab pead. Selline punt ei käi just iga päev koos poodlemas.

Kolmik istub Kersti lauda. Nad annavad aega viitmata mõista, et kui Kersti kandideeriks presidendiks, oleksid nad valmis teda toetama. Kuid! Kadri Simsoni näpp on püsti. Ta pahvatab välja, et enne soovivad nad teada, kuidas Kersti suhtub Keskerakonna koostöölepingusse Putini Ühtse Venemaaga.