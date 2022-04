Õigusteaduse professor René Värk: kui Venemaa koostööd ei tee, on ilmselt raske sõjakurjategijaid kohtu ette tuua

"Vastutusele saab võtta kuritegude planeerijaid ja toimepanijaid, kuritegudele kaasaaitajaid, kuritegude toimepanemiseks käsuandjaid ja nii edasi," märkis Värk. "Seega on võimalik liikuda kõrgemale sõjalisele ja poliitilisele tasandile, aga see vajab ikka tõestamist. See võib osutuda keeruliseks, sest juhtkond püüab püüdlikult varjata oma seotust või korralduste andmist. Tuleb ette ka seda, et alluvad eiravad ülemate korraldusi ja panevad omaalgatuslikult toime kuritegusid. Vastutusele saab võtta ka ülema, kes teadis või oleks pidanud teadma, et tema alluvad panevad toime kuritegusid, kuid ei takistanud nende toimepanemist. Sõjapidamise reeglid nõuavad, et ülem tagaks distsipliini ja kontrolli oma alluvate üle. Venemaa relvajõudude rikkumised on nii laiaulatuslikud, et need ei saa tulla üllatusena poliitilisele ja sõjalisele juhtkonnale, kes peaks sekkuma ega saa vastutuse vältimiseks usutavalt väita, et nad ei teadnud, mis toimub."