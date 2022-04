OTSEBLOGI JA VIDEO | Vene okupandid üritavad Ukraina väed riigi idaosas ümber piirata

„Need on piirkonnad, kus meie väed hoiavad kaitset, lähevad vasturünnakutele, peatavad vaenlase väga keerulises olukorras. Ja samuti ühendatud jõudude operatsiooni tsoon, kus vastane arendab pealetungi Izjumist lõunasse üldise suunaga Kramatorskisse ja Slovjanskisse, ning üritab rünnata joonel Vuhledar-Marjinka. See on katse meie väed ümber piirata, aga ma arvan, et see osutub kasutuks. Olukord on seal vastase jaoks liiga ebasoodne, kuigi kerge ei saa olema, hoiatan uuesti,” lisas Arestovõtš.