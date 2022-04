Kapo kahtlustab Sputniku Eesti haru eestvedajaid rahuvastases kuriteos

Eelmisel aastal alustatud kriminaalasjas kogutud materjalide järgi on alust kahtlustada, et Jelena ja Mati-Dmitri tegid Sputnik Meedia portaali kaudu sanktsioonialusele isikule kättesaadavaks rohkem kui 350 000 euro väärtuses majanduslikku ressurssi, vahendab kapo. Raha selleks tuli kahtlustuse kohaselt Venemaa Föderatsioonist. Lisaks hoidsid nad portaali jätkuvalt tegevuses ka pärast Euroopa Liidu tänavu 1. märtsil kehtestatud sanktsiooni. Kahtlustus on esitatud karistusseadustiku § 931 järgi.