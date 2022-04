Kallas arvamusloos The Economistile: Ukraina ei ole lahinguväli, see on kuriteopaik

Tsiviilelanike paigutamine eesliinile on Kallase hinnangul Venemaa sõjataktika, mida näitab see, et tsiviilohvreid on senini sõjalistest ohvritest rohkem. "See on rahvusvahelise õiguse kohaselt sõjakuritegu. Ukraina ei ole lahinguväli, see on kuriteopaik, nagu olid ka Rwanda ja Srebrenica," kirjutas peaminister ning sõnas, et nende julmuste toimepanijad tuleb vastutusele võtta. "Need kuriteod ei ja nende uurimine ei aegu. Me teame endiselt vaid murdosa julmustest, mida Vene väed on toime pannud. Kremli jõhkruse tegelik ulatus on alles nägemata," usub Kallas.