Suursaadik Kaimo Kuusk Kiievisse naasmisest: oht õhurünnakuteks säilib

Kuusk tõdes, et ohutase on Kiievi piirkonnas endiselt kõrge. Ta viitas ka Kiievi linnapea Vitali Klõtško esmaspäevasele sõnumile põgenikele, mis oli selge: ärge veel tagasi tulge, vähemalt mitte selle nädala jooksul.

“Kui lähinädalatel läheb Ukraina idaosas kindlasti väga tuliseks, siis suure tõenäosusega tähendab see seda, et Venemaa kasutab veel kõiki veel alles jäänud rakette ka teiste sihtmärkide jaoks mujal Ukrainas,” rääkis Kuusk. “Isegi kui Ukraina õhutõrje päris korralikult toimetab, siis oht [õhurünnakuteks - K.H.] kindlasti säilib.”

"Nii nagu maailm ei ole võimeline naasma aega enne 24. veebruari, on ka julgeolekupilt vähemasti mõneks ajaks midagi muud kui see oli enne suurt sõda," lisas ta.

"Toimetamist on siin kõvasti. Teiste diplomaatidega moodustame väga aktiivse kommuuni," rääkis Kuusk. "Oleme aidanud delegatsioonidel Ukrainas, sealhulgas Kiievis käia. Nädala jooksul on Eesti Ukraina erinevatele asutustele saatnud üle 20 neljarattaveolise džiibi või kastika. Et need üle piiri jõuaks, selleski aitame meie kaasa."