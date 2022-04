Ukrainalsed on saanud riigi põhjaosas tagasi suured maa-alad, kus Vene vägi taandus, Kiievi kant on okupantidest prii. Tegu ei olnud põgenemisega, vaid teadliku taganemisega, mille käigus mineeriti teid ja hoove. Hersoni ümber käivad tõsised lahingud, ukrainlased on pealetungil. Vene väed andsid raketilöögi Vinnõtsja oblastile. Loe rohkem sõjaraportist ja Delfi otseblogist!