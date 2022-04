VIDEO | Šokeerivad kaadrid vabastatud linnast: kardetakse, et Butša-sarnaseid juhtumeid on veel

Vene vägede taandudes tuleb päevavalgele hävitustöö ulatus Kiievit ümbritsevates linnades. Nii ka Borodjankas, Butša regioonis asuvas Türi-suuruses linnas, mis oli invasiooni hakul üks esimesi Vene õhurünnakutega pihta saanuid.

Kohapeal viibivad ajakirjanikud vahendavad, et rusude alt tuuakse järjest välja surnuks või kadunuks kuulutatud inimesi, kes keldrites varjusid. Ametlik hukkunute arv pole veel teada, kuid erinevad allikad hindavad inimelude kaotust sadades.

"Me arvame, et üle 200 inimese suri," ütles Borodjanka linnapea ülesandeid täitev Georgi Jerko. "Aga see on oletus."

"Butšasid" on veel

Ukraina ametivõimud kardavad, et Borodjanka kaadrid on kinnitus, et Vene vägede tegevus on olnud süstemaatiline ning sarnaseid olusid võidakse lähipäevil avastada ka Kiievist põhja poole jäävates linnades.

"Me kardame, et leiame midagi sarnast, mis avastati Butšas," ütles Ukraina presidendikantselei pressiesindaja Sergei Nõkõforov teisipäeval Euronewsile. "On indikatsioone, et Borodjanka situatsioon võib Butšast veel hullem olla. Aga me peame veel uurima."

"Ma pean teile meelde tuletama, et Vene okupatsiooni all on veel mitmeid Ukraina linnu. Me oleme väga mures, et Vene vägede käitumine on süstemaatiline."

Nõkõforovile sekundeeris Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova, kes kardab sarnast olukorda muuhulgas Sumõs ja Tšernigivis.